Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle DSİ Köprüsü'nün İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Kemerhisar Kavşağı'ndaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Adana yönlerinde sürücüler açık şeritlere yönlendiriliyor.
Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu, 0-31. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.
Beyşehir-Antalya yolu, 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle 12.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri ile Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 10-19. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Beşir-Kurtalan istikametinde sol taraf trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.