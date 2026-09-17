Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle DSİ Köprüsü'nün İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Kemerhisar Kavşağı'ndaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Adana yönlerinde sürücüler açık şeritlere yönlendiriliyor.

Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu, 0-31. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.

Beyşehir-Antalya yolu, 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle 12.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometreleri ile Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 10-19. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Beşir-Kurtalan istikametinde sol taraf trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA