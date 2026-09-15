Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Yolu'nun Üniversite Kavşağı'nda (Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu) gürültü perdesi yapım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. kilometrelerinde genişletme, Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA