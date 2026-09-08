Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı Edirne istikametinde gece bant değişikliği yöntemiyle diğer platformdan, gündüz derzlerin üzerine monte edilen rampalarla sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'ndaki aydınlatma direklerinin değişimi ve sistem revizyonu çalışmaları kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi ve Limontepe kavşak kollarında 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometreleri Eskişehir istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten devam ediyor.
Bursa-İnegöl il sınırı yolunun 38-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 46-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.