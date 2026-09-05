Karayollarında Bakım Çalışmaları: Sürücülere Dikkat Uyarısı

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde, derz onarım çalışmaları nedeniyle, Edirne istikametinde ulaşım gece saatlerinde bant değişikliğiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise ulaşım, derz üstüne monte edilen rampalar üzerinden sağlanıyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) 7-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Şiran-Kelkit yolunun 46-53. kilometrelerinde üstyapı onarım ve asfalt sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatıldığından trafik akışı tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık Devlet Yolu'nun 25-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde ise asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA