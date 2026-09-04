Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve sistem revizyonu işi dolayısıyla 6. Sanayi ve Limontepe kavşakları kollarında 22.00-05.00 saatlerinde çalışma yapılacak. Çalışmalar kapsamında yolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Aksaray yönünde çift yönlü veya servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mecitözü yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerinde (Korkuteli kuzey çevre yolu) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 58-64. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA