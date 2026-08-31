Yol Çalışmaları: Sürücülere Dikkat Uyarısı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, Artvin, Aydın, Adana, Kayseri, Bilecik, Malatya, Sinop ve Kars'taki yol yapım-bakım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafiğin kontrollü sağlandığını, sürücülerin trafik işaretlerine uymasını istedi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde İncek-Pozantı kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Şavşat ayrımı-Ardanuç-Geçitli yolunun 0-16. kilometrelerindeki Soğanlı, Ferhatlı-1, Ferhatlı-2 ve Tosunlu tünelleriyle yaklaşımlarında yapılacak aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 23-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.
Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri Suluca mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Malatya-Kayseri yolunun 8-11. ve Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kars-Kağızman yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.