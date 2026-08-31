Yol Çalışmaları: Sürücülere Dikkat Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde İncek-Pozantı kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat ayrımı-Ardanuç-Geçitli yolunun 0-16. kilometrelerindeki Soğanlı, Ferhatlı-1, Ferhatlı-2 ve Tosunlu tünelleriyle yaklaşımlarında yapılacak aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 23-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri Suluca mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. ve Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Kağızman yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA