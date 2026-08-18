Karayollarında Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor
Anadolu ve TEM Otoyolları ile çeşitli illerdeki yollarda süren yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatıldı veya kontrollü ulaşım sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 11-17. kilometreleri (Kocalar tesisleri mevkisi) üstyapıda meydana gelen bozulmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşaklarındaki Hasdal Viyadüğü'nde derz onarım çalışması yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle Edirne istikametindeki trafik, 22.00-06.00 saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Ulaşım, gündüz saatlerinde ise derzlerin üzerine monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge hududu kesimi İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kemer ayrımı-Burdur yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Göksun-Elbistan yolunun 26-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 24-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Yalova-1. Bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametindeki 1-3. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İkizdere-İspir yolunun 3-22. kilometrelerinde ulaşım, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor.