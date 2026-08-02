Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 TEM Otoyolu Kınalı-Silivri kavşakları kesimindeki Güney taşıma yolundaki (İstanbul istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde kapatılara ulaşım, diğer platformdan gidiş ve geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Aydın Otoyolu Tire Yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sol ve orta şeritten devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar yönü kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkisindeki üstyapı yenileme, Vezirköprü-Havza yolunun 6-8. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometrelerindeki sathi kaplama ve Kahramanmaraş İl Sınırı-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA