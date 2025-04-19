Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Menemen-Foça kavşakları 17-18. kilometrelerindeki Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki sağ ve orta şeritler genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 22 Nisan'a kadar kapatılacak, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.

Anadolu Otoyolu Kandıra-İzmit Batı kavşakları 80-92. kilometrelerinde kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Kandıra kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek. Ayrıca TEM Otoyolu Kandıra kavşağında, otoyola girişler de kapatılacak. Çalışma, her gün 22.00-06.00 saatlerinde sürdürülecek.

Saray-Kırklareli yolunun 51-57. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları (BSK) yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Karaman-Ereğli Çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı köprülü kavşağında bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde menfez çalışması yapılacağından Kayseri istikametine doğru şerit daraltılacak. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol taraftan iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin bölünmüş yolu Trabzon-Maçka yönündeki tüpündeki aydınlatma ve otomasyon çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak.