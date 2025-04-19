Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Menemen-Foça kavşakları 17-18. kilometrelerindeki Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki sağ ve orta şeritler genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle 22 Nisan'a kadar kapatılacak, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.
Anadolu Otoyolu Kandıra-İzmit Batı kavşakları 80-92. kilometrelerinde kuzey yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Kandıra kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek. Ayrıca TEM Otoyolu Kandıra kavşağında, otoyola girişler de kapatılacak. Çalışma, her gün 22.00-06.00 saatlerinde sürdürülecek.
Saray-Kırklareli yolunun 51-57. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları (BSK) yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Konya-Karaman-Ereğli Çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı köprülü kavşağında bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 43-44. kilometrelerinde menfez çalışması yapılacağından Kayseri istikametine doğru şerit daraltılacak. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol taraftan iki yönlü olarak gerçekleşiyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin bölünmüş yolu Trabzon-Maçka yönündeki tüpündeki aydınlatma ve otomasyon çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak.