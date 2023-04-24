Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre bazı şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale- Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolu, 50-55. kilometrelerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolu, 2. kilometredeki Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.