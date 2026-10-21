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Kara yollarında bakım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde şerit daraltmaları ve kapatmalar uygulandığını bildirdi. Sürücülerin bu kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor; O-3 Otoyolu'nda şerit daraltması 24 saat sürüyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarındaki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Trafik akışının kontrollü sağlandığı bu kesimde çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresinde Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde genleşme derzlerini yenileme ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde sol ve orta şerit kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez yapımı ve Ardahan-Şavşat yolunun 0-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray kesiminden gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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