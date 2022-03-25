Kara Yolları Birinci Bölge Müdür'ü Çolak'tan, Başkan Özen'e Ziyaret

Gerçekleşen ziyarette, Bölge Müdürü Turgay Çolak, bölgede sürdürülen çalışmaları Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ile paylaştı. İlçe genelinde sürdürülen tüm çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'a yakın ilgisi ve samimi tavırları için teşekkür ederken, kendisine başarılı çalışmalarının devamı diledi.

Çolak "Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, göreve geldiği süre içinde hayata geçirdiği başarılı projelerin devamını diliyorum" ifadelinde bulundu.

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