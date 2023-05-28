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Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı

Güncel Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

Eşi Mesude Avsever ile Çankaya İlkokulu'na gelen Orgeneral Musa Avsever, nüfus cüzdanını sandık görevlilerine teslim etti.

Eşinin ardından oyunu kullanan Orgeneral Avsever, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da sabah erken saatlerde aynı okula gelerek oy verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel

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