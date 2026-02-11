Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı, Pakistan'da düzenlenen PATS-2026 yarışmasında altın madalya kazandı

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 9'uncu Uluslararası Pakistan Kara Kuvvetleri Takım Ruhu Yarışması'nda 17 ülke arasında altın madalya kazandı. Milli Savunma Bakanlığı başarıları kutladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı, 9'uncu Uluslararası Pakistan Kara Kuvvetleri Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS-2026) altın madalya kazandı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımımız, 17 ülkenin katılımıyla 9'uncu Uluslararası Pakistan Kara Kuvvetleri Takım Ruhu Yarışması'nda (PATS-2026), altın madalya kazandı. Takımımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel





