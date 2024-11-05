Kara Kuvvetleri Komutanları Arasında Görüşme
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkmenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Rovshen Ayazov ile bir araya geldi. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkmenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Rovshen Ayazov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkmenistan Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Rovshen Ayazov, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.