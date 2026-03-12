Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Van Valisi Balcı'yı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, beraberindeki komutanlarla birlikte Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tokel'in, beraberindeki 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ile Vali Balcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
