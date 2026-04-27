Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Azerbaycan'da temaslarda bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Veliyev'le görüştü.

Veliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin sürekli geliştiğini belirterek, bu ilişkilerin daha da genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan'da iki ülke hava güçlerince düzenlenen "TurAz Kartalı-2026" tatbikatına işaret eden Veliyev, ikili işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan bu tür faaliyetlerin bölgesel güvenliğe katkı sağladığını vurguladı.

Tokel de stratejik müttefiklik temelinde yürütülen askeri işbirliğinin geliştirilmesi açısından karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliğinin farklı alanlarını ele alan Tokel ve Veliyev, ortak faaliyetler ve karşılıklı ilgi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tokel, şehitlikleri ziyaret etti

Orgeneral Tokel, Azerbaycan temasları kapsamında şehitlikleri de ziyaret etti.

Tokel, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a giderek anıt mezara çelenk bıraktı.

Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Tokel, Bakü Türk Şehitliği'ne de çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşlik ettiği Tokel, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zafer anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
