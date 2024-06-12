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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet, Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktaroğlu Orgeneral Pakistan Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

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