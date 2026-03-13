Haberler

Orgeneral Tokel, Van'da Denetlemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'daki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mill Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadesi kullanıldı.

