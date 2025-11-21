Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da yaptığı ziyaret kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da bulunan Tokel'in, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
