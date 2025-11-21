Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı ile Görüştü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da yaptığı ziyaret kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da bulunan Tokel'in, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel