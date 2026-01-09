Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Japonya'da

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Japonya'da çeşitli askeri yetkililerle bir araya geldi ve ikili askeri ilişkiler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'nin davetlisi olarak gittiği Japonya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'nin resmi davetlisi olarak Japonya'yı ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında, Japonya Savunma Bakan Yardımcısı Masahisa Miyazaki'yi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hiroaki Uchikura'yı ve Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Masayoshi Arai'yi makamlarında ziyaret ederek ikili askeri ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel, Japonya 1'inci Hava İndirme Tugay Komutanlığında da incelemelerde bulunacak ve 2026-Hint/Pasifik Yeni Yıl Atlayış Tatbikatı Seçkin Gözlemci Gününe katılacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

