Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, BAE'li mevkidaşı Hallami ile bir araya geldi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarete gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami, Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.