Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Ordu Komutanlıklarında Devir Teslim Törenlerine Katıldı

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı. Devir teslim törenlerinde; Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devretti" denildi.