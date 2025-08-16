Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Ordu Komutanlıklarında Devir Teslim Törenlerine Katıldı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları çerçevesinde 2 ve 3'üncü Ordu komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı. Törende, 2'nci Ordu Komutanlığı görevi Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, 3'üncü Ordu Komutanlığı görevi ise Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devredildi.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, 2 ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı. Devir teslim törenlerinde; Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu'na, Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ'a devretti" denildi.

