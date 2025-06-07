Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Iğdır'da Mehmetçiğin Bayramını Kutladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'nu ziyaret etti ve burada görevli Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 6 Haziran 2025 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'na gitti. Hudut karakolunda görevli Mehmetçiklerle görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut kartallarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel