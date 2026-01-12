Haberler

Milleyha'da kara karınlı kum kuşlarının yiyecek mücadelesi

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda kış aylarını geçiren iki kara karınlı kum kuşu, yiyecek kapma mücadelesi verirken görüntülendi. Bu koruma altındaki alanda 302 farklı kuş türü bulunuyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda yiyecek kapmaya çalışan 2 kara karınlı kum kuşunun birbiriyle mücadele ettiği anlar, görüntülendi.

Kuşların göç güzergahında yer alan, koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı, özellikle göçmen kuşlar için güneyde bir sığınak niteliği taşıyor. 302 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölgede, Türkiye'de nadir görülen kuşlar da bulunuyor. Kış aylarını Milleyha'da geçiren küçük boyutlardaki 2 kara karınlı kum kuşunun mücadelesi görüntülendi. Yiyecek kapmaya çalışan kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kuş gözlemcileri, kışı Türkiye'de geçiren bu kuşların havanın ısınma ile kuzey karasal ülkelere göç ettiğini kaydetti.

