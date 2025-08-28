Kara Harp Okulu Mezuniyet Törenlerinde Kapasite Artışı

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni için alan kapasitesi 4 binden 6 bine çıkarıldı. Törende toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacak.

MSB Kaynakları: (Harp okullarındaki mezuniyet törenlerine ilişkin) Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.

