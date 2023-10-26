Gazze'yi 20 gündür bombalayan İsrail, kara harekatı hazırlıklarını da sürdürüyor. Gazze sınırına tanklar yığılırken, Hamas Başkan Yardımcısı Saleh el-Arouri, "Düşman karadan girerse halkımız için yeni ve şanlı bir sayfa açılacak ve bu, işgalciler için çatışma tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi olacaktır" dedi.

Kara harekatına hazırlanan İsrail'e, Hamas'tan gözdağı: Karadan girerlerse, bu İsrail için benzeri görülmemiş bir yenilgi olur

20 gündür bombalanan Gazze'de abluka uygulamasının da etkisiyle hayat durmak üzere. İsrail Gazze sınırına tanklarını gönderip kara harekatı planları yaparken; Hamas'ın başkan yardımcısı Saleh el-Arouri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlatması durumunda "eşi görülmemiş bir yenilgiye" uğrayacağını söyledi.

İSRAİL HAREKATA HAZIRLANIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalaması, dünyanın dikkatini bu bölgeye çekti. İsrail abluka uyguladığı Gazze'de sivil katliamı yaparken, bir yandan da kara harekatı başlatacağı konuşuluyor. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'a karşı gecikmiş kara saldırısının yakın olduğunu söyledi. "Kara saldırısına hazırlanıyoruz. Ne zaman, nasıl, kaç tane olduğunu belirtmeyeceğim. Ayrıca kamuoyunun çoğunun farkında olmadığı çeşitli hususları da detaylandırmayacağım. Ve olması gereken de budur. Askerlerimizin hayatlarını korumanın yolu budur" dedi.

HAMAS'TAN GÖZDAĞI

Hamas'tan bu açıklamaya yanıt ise gecikmedi. Hizbullah'ın el-Manar TV'sine verdiği röportajda Hamas Başkan Yardımcısı Saleh el-Arouri, "Düşman karadan girerse halkımız için yeni ve şanlı bir sayfa açılacak ve bu, işgalciler için çatışma tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi olacaktır" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı opersayon başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.