Haberler

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma" kabri başında anıldı

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı 'Kara Fatma' kabri başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından 'Kara Fatma' lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 71. yılında Beyoğlu'ndaki Kulaksız Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Dernek Başkanı İlknur Bektaş, Kara Fatma'nın hayatını anlatan kitap ve film hakkında bilgi verdi.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 71. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğince Beyoğlu'ndaki Kulaksız Mezarlığı'nda düzenlenen anma programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erden için kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dernek Başkanı İlknur Bektaş, Üsteğmen Fatma Seher Hanım'ın Birinci Dünya Savaşı'nda kadınları örgütleyerek düşmanlara karşı savaştığını anlattı.

Kara Fatma'yı tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş bir kadın olmaktan çıkarıp topluma anlatmak istediğini ifade eden Bektaş, "Sanal medya ve sanal kahramanlıklara o kadar doyurulduk ki kendi hikayemizden uzak kaldık. Bu uzaklaşmayı durdurabilmek için en azından birisini nitelikli olarak ortaya koymaya kendimi adadım. İşte Üsteğmen Kara Fatma'yı bu yüzden seçtim." diye konuştu.

Bektaş, "Kara Fatma Mahi" isimli kitabında daha çok bilginin, gerçeğin ve "sulandırılmamış hayat hikayesinin" yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Her bir sayfası için günlerimi, gecelerimi harcadığım, burada tamamen Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı kayıt, kaynakları ve envanterler var. Bu çalışmada milletin kaderinin, kadınların yüreğinden taştığını anlattım. Kara Fatma, tarihin satırlarında kalmış bir kahraman değil, aksine Türk milletinin vicdanında yaşayan büyük bir iradenin adıdır. O, Milli Mücadele'de korkuya karşı cesaretin, yılgınlığa karşı umudun, yokluğa karşı direncin mücadelesidir."

Bektaş, Kara Fatma'nın hayatının anlatıldığı filmin 18 Aralık'ta vizyona gireceğini de duyurdu.

Programa, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin acısıdır
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak