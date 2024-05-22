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Kara akbaba ve bozkır kartalı Kars'ta doğaya bırakıldı

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Kars'ta doğada güçsüz olarak bulunan kara akbaba ve bozkır kartalı, tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya salındı. Kars Valisi Ziya Polat, doğaya bırakılan hayvanların sevgiyle korunması gerektiğini vurguladı.

Kars'ta, doğada güçsüz olarak bulunup tedavileri tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı doğaya bırakıldı.

Doğada 6 ay önce güçsüz olarak bulunan kara akbaba ve bozkır kartalı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanları, Kars Valisi Ziya Polat ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök'ün katılımıyla doğaya salındı.

Kars Valisi Polat, gazetecilere, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, "Hep söylüyoruz, canlar hepimize emanet, Rabb'imin yarattığı hayvanlar da hepimize emanet." dedi.

Tedavilerinin ardından 2 hayvanı bugün yaban hayatlarına geri gönderdiklerini anlatan Polat, bu canlıları sevmek zorunda olduklarını, gerektiğinde de her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kara Akbaba Ziya Polat Kars Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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