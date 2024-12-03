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Kar Yağışıyla Beyaza Bürünmüş Narman Peribacaları Ziyaretçilerini Bekliyor

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Erzurum'un Narman ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz ve kızıl renklerle güzelleşen peribacaları, turistleri ağırlamaya devam ediyor. Yılın her döneminde olduğu gibi bu özel doğal oluşum, güzel manzaralar sunuyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları, beyaz ve kızıl görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta, Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, kar yağışının ardından ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Amerika'daki Grand Kanyon ile benzerliğiyle dikkati çeken ve 12 ayrı kanyonu bulunduran peribacalarını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Peribacalarını gezmeye gelenler, beyaz ve kızılın buluştuğu manzaranın fotoğraflarını çekip keyifli vakit geçiriyor.

Kar Yağışıyla Beyaza Bürünmüş Narman Peribacaları Ziyaretçilerini Bekliyor
Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
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