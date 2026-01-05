Haberler

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı sonrası soğuk hava şartları etkisini sürdürürken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Alucra ilçesine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin söz konusu yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezinde 1, Torul'da ise 3 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Bayburt

Bayburt'ta da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, dona karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle ve caddelerde biriken karları temizliyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Haberler.com
500

