Başakşehir'de karda kayan otomobil güvenlik kulübesine çarptı; kaza kamerada

Başakşehir'de karda kayan otomobil güvenlik kulübesine çarptı; kaza kamerada
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kaza, kar yüzünden kayganlaşan yolda bir otomobilin kayarak güvenlik kulübesine çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kar nedeniyle yokuştan kayan otomobil güvenlik kulübesine çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.20 sıralarında İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VU 9253 plakalı otomobilin sürücüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kullandığı araçla birlikte bir sanayi sitesine ait güvenlik kulübesine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve kulübenin giriş kapısında hasar oluştu.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yokuştan kayması ve güvenlik kulübesine çarptığı anlar yer aldı.

