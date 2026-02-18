Haberler

Kar Tipisinde Mahsur Kalan 12 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kar Tipisinde Mahsur Kalan 12 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 12 kişi, AFAD ekipleri tarafından güvenli bir alana tahliye edildi.

MAHSUR KALAN 12 KİŞİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Erciyes kara yolunda şiddetli tipide mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Develi- Kayseri karayolunda mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye 2 araç ve 9 personelden oluşan Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. 4 ayrı noktada mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından oteller bölgesindeki güvenli alanlara ve Erciyes Jandarma Sosyal Tesislerine tahliye edildi. Ekiplerin tedbir amaçlı bölgede bekletildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi