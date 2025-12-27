Haberler

Zonguldak ve Sakarya'da karın kayganlaştırdığı yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı

Zonguldak ve Sakarya'da karın kayganlaştırdığı yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda ve Sakarya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Yolda kayganlaşma nedeniyle araçların kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen kazalara sağlık ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Zonguldak- Karadeniz Ereğli kara yolunda, F.Ö'nün (35) kullandığı 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular R.A. ve K.H, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da Hendek-Kocaali ilçesi yolu Selmandede mesire alanı bölgesinde B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile A.C.Y. ve E.Y. yaralandı.

Bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeye alınan yaralı E.Y, vinç yardımıyla ambulansın bulunduğu alana taşındı.

E.Y. hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılara sağlık personelince ayakta müdahale edildi.

Güzergahtaki trafik akışı, jandarma ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme