Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ- Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun girişi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan sürücülerin kontrolünden çıkan 3 TIR ve 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.