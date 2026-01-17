Bingöl'de yolu kapanan mezradaki hastaya UMKE ekipleri ulaştı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan kalp hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kent merkezine bağlı Sancak beldesi Yaygınçayır köyü Üsküdar mezrasında yaşayan ve kalp yetmezliği şikayeti olan M.S.A. (77) rahatsızlanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu mezraya UMKE ekipleri sevk edildi. Tam paletli araçla zorlu arazi şartlarını aşan ekipler, hastaya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S.A.'nın tedaviye alındığı öğrenildi.