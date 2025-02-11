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Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Hamile Kadın Kurtarıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile bir kadın, köy yolunun açılmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

Savran köyünde yaşayan hamile kadının sancılarının artması üzerine yardım talebinde bulunuldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın talimatları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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