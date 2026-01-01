Haberler

Mardin'de kar ve tipide mahsur kalan çoban kurtarıldı
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla birlikte mahsur kalan çoban, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla birlikte mahsur kalan çoban, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde çoban Orhan Ağırman, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen Ağırman, bir mağaraya sığınarak yardım talebinde bulundu. GAMER Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlık ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, çoban Orhan Ağırman'a ve hayvanlara ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Ağırman ve hayvanları güvenli bir şekilde yerleşim yerine tahliye edildi. Ağırman, zorlu şartlara rağmen kendilerine ulaşarak yardım eden karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

