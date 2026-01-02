Haberler

Mardin'de yolda mahsur kalan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı

Mardin'de yolda mahsur kalan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir ambulans, vakaya gitmek üzere yola çıktığında kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri, yoğun kar şartlarında ambulansı kurtararak güvenli geçiş sağladı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde vakaya gittiği sırada kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan ambulans belediye ekiplerince kurtarıldı.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Mahallesi'nde bir ambulansın vakaya gittiği sırada yolda mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulans için yollar açılarak güvenli geçiş sağlandı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, her koşulda hayatın devamı için sahada." ifadesine yer verildi.

