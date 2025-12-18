Haberler

Kastamonu'da ekipler kapanan köy yolunu rahatsızlanan kadın için açtı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Tezcan köyünde kar yağışı nedeniyle kapanan yol sayesinde rahatsızlanan kadın hastaneye ulaştırıldı. Eşinin durumu muhtara bildirmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak sağlık hizmeti sağlamaya yardımcı oldu.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bozkurt ilçesi Tezcan köyünde yaşayan Fatma Aydın rahatsızlandı.

Kadının eşi Mehmet Aydın, kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için durumu muhtara bildirdi.

Muhtarın ihbarıyla İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açtı.

Aydın, ekiplerin açtığı yoldan eşini hastaneye götürdü.

Mehmet Aydın, "Hastam rahatsızlandı, ağırlaştı. Bugün yol kapalıydı. Muhtarın kardeşini aradım, kardeşi de muhtarı aradı. İl Özel İdaresi geldi, köy yollarını açtı. Şimdi hastamı hastaneye götürüyorum. 10 günden beri bu 7'nci sefer hastaneye götürmem. Yolumuz açıldı, çok teşekkür ederim." dedi.

Rahatsızlanan Fatma Aydın ise "Her yerim ağrıyor. Devrekani'ye hastaneye gidiyorum. Yollarımız kapalıydı, devlet geldi açtı. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
