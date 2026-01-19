Haberler

Kardan kapanan yol açılıp hastaneye ulaştırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahallede rahatsızlanan 90 yaşındaki F.T., İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Erbaa ilçesi Erdemli köyünün Tanna Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan F.T., şiddetli bel ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolunun kapalı olması üzerine, bölgeye iş makineleriyle İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Özel İdare ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin mahalleye girişini sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan F.T., Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
