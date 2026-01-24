Batman'da yolu kardan kapanan köydeki tansiyon hastası, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Haberler

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesindeki Kaleyolu köyünde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan tansiyon hastası, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Kaleyolu köyünde yaşayan Sadettin Işık'ın (51) tansiyonunun yükselmesi nedeniyle, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Köye 112 Acil Sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İş makinesiyle yolun açılması sonrası köye ulaşan sağlık görevlileri hastayı ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
