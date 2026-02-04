Msb: Kars'ta Sağlık Problemi Yaşayan İki Çocuğumuz Evlerinden Alınarak Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğun kar yağışından yolların kapalı olması nedeniyle kar üstü personel taşıma aracıyla evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kars'ın Akyaka ilçesindeki İbiş köyünde ateş ve nefes darlığı problemi yaşayan iki çocuğumuz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı kar üstü personel taşıma aracı ile evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadelerine yer verildi.