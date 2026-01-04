Gümüşhane, Rize ve Giresun'da 99 köye ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane, Rize ve Giresun'da kar yağışı dolayısıyla 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından il merkezinde 4, Torul'da 6, Kürtün'de 5 olmak üzere 15 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ettiği, kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü belirtildi.

Şehir merkezine 7 kilometre mesafede beyaza bürünen Kent Ormanı'ndaki yapay göl ise buz tuttu.

Ormanda yer alan çam, ladin ve köknar ağaçları güzel manzaralar oluşturdu.

Rize

Rize'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı dolayısıyla Ardeşen, İkizdere, Çamlıhemşin, Çayeli ve Fındıklı'da 7 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarının yanı sıra bağlantı yollarındaki karla mücadele çalışmalarını 84 personel ve 38 iş makinesiyle sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl merkezinde 1, Alucra'da 22, Bulancak'ta 3, Çanakçı'da 1, Dereli'de 9, Keşap'ta 18, Şebinkarahisar'da 6, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma yeniden açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.