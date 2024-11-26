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Kar Yağışı Nedeniyle 303 Köy Yolu Kapandı

Kar Yağışı Nedeniyle 303 Köy Yolu Kapandı
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Samsun, Tokat ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 303 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı dolasıyla 303 köy yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam'da 4, Ayvacık'ta 16, Bafra'da 12 ve Yakakent'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Almus'ta 22, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 11, Niksar'da 12, Reşadiye'de 15, Turhal'da 5 ve Zile'de 9 olmak üzere 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde 80 kişilik İl Özel İdare ekibi, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da ise ekiplerin ulaşıma kapalı 180 köy yolunun açılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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