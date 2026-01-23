Haberler

Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Tokat, Amasya ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 266 köy yolu ulaşıma kapandı. İlgili ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 4, Zile'de 36, Artova'da 26, Erbaa'da 16, Yeşilyurt 15, Sulusaray ve Turhal'da 13'er, Reşadiye'de 8, Başçiftlik ve Pazar'da 3'er, Niksar'da 2, Almus'ta 1 olmak üzere 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 71, Kastamonu'da da 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

