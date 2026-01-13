Haberler

Sivas'ta kar etkili oldu

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 871 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı. Bu süreçte, kalp rahatsızlığı yaşayan bir kadın, acil sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

871 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 871 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

KALP RAHATSIZLIĞI OLAN KADIN KURTARILDI

Merkeze bağlı Savcun köyünde 53 yaşındaki kadının kalp rahatsızlığı nedeniyle acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğu ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda yapılan çalışmayla ulaşım kısa sürede sağlandı ve sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasının önü açıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya zamanında müdahale ederek gerekli ilk tedaviyi gerçekleştirdi. Ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.

Haber: Sivas,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
