Ardahan'da kardan kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu ulaşıma açıldı
Dün yoğun kar ve tipinin etkisiyle kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Ancak ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Yolu kontrollü şekilde ulaşıma açan ekipler, ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.