Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor

Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan, kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bülbülan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yolun Bülbülan Yaylası mevkisine geldi.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede karla mücadele çalışması başladı.

Yer yer bir metreyi aşan karda çalışma yürüten ekipler, 3 Aralık 2022'de kapanan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Bir önceki yıla oranla karın az olduğu yolda karla mücadele çalışması bu sene daha kolay yürütülüyor.