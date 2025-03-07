Kar temizlerken çatıda asılı kalan şahsı, vatandaşlar kurtardı
Erzurum'da kar temizlemek için çıktığı çatıda kayarak beline bağladığı iple asılı kalan Hüseyin Ergün, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar temizlemek için çıktığı binanın çatısından kayıp beline bağladığı iple asılı kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
ÇATIDA ASILI KALDI
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak kar temizliği yapan Hüseyin Ergün'ün aniden ayağı kaydı. Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde Ergün, zemine düşmekten kurtulup çatıda asılı kaldı.
İMDADINA ÇEVREDEKİLER YETİŞTİ
Çevredekilerin olayı görmesi üzerine çatıya çıkan 3 kişi, yaptıkları çalışmayla Ergün'ü bulunduğu yerden kurtardı. Ergün'ün kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.